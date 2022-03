Randonnée solidaire Taupont Taupont Catégories d’évènement: Morbihan

TAUPONT

Randonnée solidaire Taupont, 27 mars 2022, Taupont. Randonnée solidaire Taupont

2022-03-27 – 2022-03-27

Taupont Morbihan Taupont Patplo56 s’associe à Brézéo, le club d’entreprises du pays de Ploërmel, pour organiser une randonnée en hommage à Dominique Corbel, chef d’entreprise, ancien président de Brézéo et soutien fidèle de l’association Patplo56.

Deux randonnées au choix : 6 ou 10 km. Les départ se font à votre guise de 7h à 9h30. patplo56800@gmail.com +33 6 13 47 39 94 Patplo56 s’associe à Brézéo, le club d’entreprises du pays de Ploërmel, pour organiser une randonnée en hommage à Dominique Corbel, chef d’entreprise, ancien président de Brézéo et soutien fidèle de l’association Patplo56.

Deux randonnées au choix : 6 ou 10 km. Les départ se font à votre guise de 7h à 9h30. Taupont

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, TAUPONT Autres Lieu Taupont Adresse Ville Taupont lieuville Taupont Departement Morbihan

Taupont Taupont Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/taupont/

Randonnée solidaire Taupont 2022-03-27 was last modified: by Randonnée solidaire Taupont Taupont 27 mars 2022 morbihan Taupont

Taupont Morbihan