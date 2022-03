Randonnée solidaire pour l’Ukraine Anneyron Anneyron Catégories d’évènement: Anneyron

Drôme

Randonnée solidaire pour l'Ukraine
Étang d'Anneyron
Anneyron

2022-03-20 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-20 18:00:00 18:00:00
Étang d'Anneyron
Anneyron
Drôme

Anneyron Drôme L’association HORIZONS

avec le soutien de la Mairie d’Anneyron



organise une randonnée solidaire

pour l’Ukraine



Dimanche 20 mars à partir de 9h

Départ : étang d'Anneyron

