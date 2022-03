RANDONNÉE SOLIDAIRE Montaudin, 13 mars 2022, Montaudin.

Au départ de l’étang de Montaudin , trois circuits vous sont proposez: le 4 km adapté pour les enfants, un de 9 et de 16 km .

Départ entre 8 h30 et 11h30.

De nombreux stands et buvettes seront installés et une galette-saucisse sera offerte à l’arrivée.

Les May’trekkeuses organise une randonnée solidaire au profit de Ruban rose

