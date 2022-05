Randonnée solidaire La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Catégories d’évènement: Drôme

La Garde-Adhémar

Randonnée solidaire La Garde-Adhémar, 6 juin 2022, La Garde-Adhémar. Randonnée solidaire La Garde-Adhémar

2022-06-06 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-06 17:00:00 17:00:00

La Garde-Adhémar Drôme La Garde-Adhémar EUR 6 6 Le groupe de Montélimar d’Amnesty International organise une marche solidaire pour les droits humains le 6 juin à La Garde-Adhémar. 2 parcours de 8 et 14 km à partir du Val des Nymphes dès 9h30. Participation 6 € et gratuit pour les moins de 10 ans. amnesty.montelimar@laposte.net +33 6 87 24 97 15 La Garde-Adhémar

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Garde-Adhémar Autres Lieu La Garde-Adhémar Adresse Ville La Garde-Adhémar lieuville La Garde-Adhémar Departement Drôme

La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-garde-adhemar/

Randonnée solidaire La Garde-Adhémar 2022-06-06 was last modified: by Randonnée solidaire La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar 6 juin 2022 Drôme La Garde-Adhémar

La Garde-Adhémar Drôme