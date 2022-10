RANDONNÉE SOLIDAIRE Huillé-Lézigné Huillé-Lézigné Catégories d’évènement: Huillé-Lézigné

Maine-et-Loire EUR 5 Madison est une jeune fille handicapée, sa maladie a été découverte quand elle avait 2 mois. Elle est atteinte d’une maladie dégénérative, elle communique très peu par la parole et utilise des signes. Actuellement elle est scolarisée dans un IME, ce projet a pour but de sensibiliser les élèves au handicap et d’aider au financement d’un vélo adapté pour Madison, grâce à cette randonnée solidaire. Les équipes éducatives de l’école primaire de Lézigné et du Collège de Durtal se sont associées pour proposer une randonnée pédestre avec ravitaillement sur les bords du Loir. Randonnée ouverte à tous, adultes et enfants. Point de départ à l’école des p’tits Loupiots à Lézigné entre 9h et 10h30.

Inscription sur place. Allez, viens marcher pour que Madison puisse pédaler ! +33 2 41 76 92 58

