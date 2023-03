Randonnée solidaire au lac du Bourdon Lac du Bourdon, 19 mars 2023, Saint-Fargeau .

Arnaud Chassery, aventurier-explorateur, s’est donné pour objectif de promouvoir la dignité et l’intégration des personnes en situation de handicap en mettant en place des actions de solidarité nationales et internationales. Fondateur de l’association Alopias, chevalier de l’Ordre National du Mérite, il s’est fait remarquer et connaitre au travers de ses exploits sportifs comme la traversée de la Manche à la nage sans combinaison ou encore la liaison de 5 continents à la nage en 100 jours avec Philippe Croizon, athlète amputé. Pour 2024, Arnaud s’est lancé un nouveau défi, ainsi qu’à 3 adolescents présentant trois types handicaps : l’ascension du Kilimandjaro en juillet 2024 (avec deux des jeunes en joëlette). C’est ici, dans l’Yonne, dont il est originaire, qu’il organisera des randonnées solidaires afin de récolter des fonds pour ce projet. L’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre, la mairie de Saint-Fargeau et la mairie de Moutiers apportent tout leur soutien à cette initiative afin de sensibiliser les personnes à l’importance de l’accessibilité partout et pour tous. Arnaud Chassery, le maire de Saint-Fargeau , le maire de Moutiers en Puisaye et la Présidente de l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre sont heureux de vous inviter à nous rejoindre le dimanche 19 mars à 9h30 pour un départ groupé à 10 h au parking de la Calanque pour un parcours de 10km ou à 10 h 45 pour un parcours de 4,4 km. Ces randonnées sont gratuites et vos dons de soutien sont les bienvenus. Un verre de l’amitié et des animations viendront clôturer cette matinée.

