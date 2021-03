Le Luart Le Luart 72390, Le Luart RANDONNÉE, SOIRÉE ET FEU D’ARTIFICE Le Luart Catégories d’évènement: 72390

RANDONNÉE, SOIRÉE ET FEU D'ARTIFICE, 10 juillet 2021, Le Luart.

Le Luart 72390 Le Luart Randonnée à 15h30 de 8 et 12 kms, soirée entrecôte à 19h, feu d’artifice à 23h Randonnée à 15h30 de 8 et 12 kms, soirée entrecôte à 19h, feu d’artifice à 23h

