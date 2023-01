Randonnée Serpentine Trambly Trambly Trambly Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

TRAMBLY

Randonnée Serpentine Trambly, 12 mars 2023

2023-03-12 08:00:00

Saône-et-Loire Trambly De beaux paysages en Haut Clunysois aux premiers beaux jours du printemps.

Des parcours pour tous. Vente de produits locaux sur place.

Ravitaillements copieux sur le parcours (apporter vos gobelets) et soupe à l’arrivée.

5 circuits : 5-8-12-17-25 km environ. ludovic.genette@laposte.net +33 3 85 50 41 14 Trambly

