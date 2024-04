Randonnée « Sentier des méandres » RDV devant l’Office de Tourisme de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne, samedi 25 mai 2024.

Sur 6,4 km, quelques dénivelés vous transporteront directement quelques centaines de millions d’années en arrière, du temps où ces paysages étaient aussi hauts que l’Himalaya ! L’eau, très présente, a adouci ces paysages et les a rendus charmants et bucoliques.

Dès 8 ans

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 13:30:00

fin : 2024-05-25

RDV devant l’Office de Tourisme de la Roche d’Oëtre La Roche d’Oëtre

Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie contact@cpie61.fr

