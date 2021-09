Saint-benoit-sur-loire Sur les bords de Loire et à travers champs Saint-Benoît-sur-Loire Randonnée semi-nocturne Sur les bords de Loire et à travers champs Saint-benoit-sur-loire Catégorie d’évènement: Saint-Benoît-sur-Loire

Randonnée semi-nocturne Sur les bords de Loire et à travers champs, 9 octobre 2021, Saint-benoit-sur-loire. Randonnée semi-nocturne

Sur les bords de Loire et à travers champs , le samedi 9 octobre à 17:30

– par les APEL de l’école Ste Marie et du collège St Joseph – Retrouvons-nous sur la place d’Arcis pour une petite randonnée familiale et/ou amicale sur deux parcours en bords de Loire et à travers champs (4Km et 9Km) à la tombée de la nuit. Soupe à l’oignon à l’issue pour les randonneurs les plus gourmands ! Prévoir lampe et vêtements clairs PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ET PORT DU MASQUE DANS CERTAINS LIEUX Départs de 17h30 à 18h15 Randonnée semi-nocturne Sur les bords de Loire et à travers champs 6 Place du Grand Arcis, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T17:30:00 2021-10-09T18:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Benoît-sur-Loire Autres Lieu Sur les bords de Loire et à travers champs Adresse 6 Place du Grand Arcis, Saint-benoit-sur-loire Ville Saint-benoit-sur-loire lieuville Sur les bords de Loire et à travers champs Saint-benoit-sur-loire