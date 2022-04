Randonnée semi-nocturne Salle Polyvalente Adriers Catégories d’évènement: Adriers

Vienne

Randonnée semi-nocturne Salle Polyvalente, 7 mai 2022, Adriers. Randonnée semi-nocturne

Salle Polyvalente, le samedi 7 mai à 18:00

Parcours 9 et 12 km Inscriptions 18 h – 3€ / pers – départ 18 h 30 à la salle polyvalente Repas 15€ / pers (entrée – plat – dessert – vin compris)

Rando 3 € – repas 15 €

Donneurs de Sang Bénévoles d’Adriers Salle Polyvalente Rue du Chaffaud 86430 adriers Adriers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T18:00:00 2022-05-07T23:59:00

