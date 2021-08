Sainte-GemmeSainte-Gemme Sainte-Gemme Sainte-Gemme Indre, Sainte-Gemme Randonnée semi nocturne Sainte-Gemme Sainte-Gemme Sainte-GemmeSainte-Gemme Catégories d’évènement: Indre

Randonnée semi nocturne 2021-09-10 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-10

Sainte-Gemme Indre 1.5 EUR Randonnée semi-nocturne organisée par l'association "Partenaire de l'Espoir" (au profit du téléthon). Deux parcours aux choix : environ 6 km ou 12 km. Chemins ruraux – 1 point de ravitaillement sur le trajet . En fin de soirée, marche à travers des chemins sableux et boisés. Voiture balai. Les bénéfices seront intégralement reversés à l'AFM. +33 2 54 38 01 42

