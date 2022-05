Randonnée Semi Nocturne Genouilly, 28 mai 2022, Genouilly.

Randonnée Semi Nocturne Genouilly

2022-05-28 – 2022-05-28

Genouilly Saône-et-Loire Genouilly

EUR Circuit de 10 km et 5 km avec ravitaillement, circuit VTT 15 km.

Repas dès 19h au tarif de 12 €. Réservation possible, sur place ou à emporter. Repas seul possible.

Menu : saucisson chaud, pomme de terre, fromage blanc, tartelette.

+33 6 34 78 36 68

Genouilly

