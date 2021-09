Fontgombault Fontgombault Fontgombault, Indre Randonnée sémi-nocturne Fontgombault Fontgombault Catégories d’évènement: Fontgombault

Indre

Randonnée sémi-nocturne 2021-09-18 16:30:00

Fontgombault Indre Fontgombault 2 parcours 8 km et 12 km, avec ravitaillement de produits locaux. La soirée pourra se poursuivre avec un repas animé par Quentin Laroche (19h). Fontgombault en fête propose une randonnée semi nocturne avec 2 parcours et un repas animé. fontgombaultenfete@gmail.com 2 parcours 8 km et 12 km, avec ravitaillement de produits locaux. La soirée pourra se poursuivre avec un repas animé par Quentin Laroche (19h). ©Fontgombault en fête dernière mise à jour : 2021-09-09 par

