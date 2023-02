Randonnée semi-nocturne et Soirée Tartiflette Cerdon Cerdon Catégories d’Évènement: Cerdon

Loiret Cerdon – par le Cross Country cerdonnais – Départ groupé de la salle polyvalente à 18h pour 8Km de marche environ (lampe électrique et gilet fluo à prévoir) – Kir offert à l’arrivée à tous les participants

Tartiflette, salade, dessert et café (boissons non comprises)

Animation jeux de société (avec jeux apportés par chacun) +33 6 46 36 95 10 PIXABAY

