Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique Randonnée pédestre semi-nocturne et gourmande au profit de l’association humanitaire Terre de Vie. Inscriptions entre 16h et 17h. Trois circuits au choix : 5,10 et 21km. Départs libres. Ravitaillement en produits locaux, sandwichs et boissons à l’arrivée.

+33 6 86 16 26 99

