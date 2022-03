Randonnée semi-nocturne, dinatoire et animée. Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Moncoutant-sur-Sèvre

Randonnée semi-nocturne, dinatoire et animée. Moncoutant-sur-Sèvre
2022-04-09 18:30:00 – 2022-04-09 20:00:00

2022-04-09 18:30:00 – 2022-04-09 20:00:00

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres Moncoutant-sur-Sèvre 14 EUR Marche semi-nocturne sur les chemins du bocage moncoutantais, organisée par les écoles publiques de Moncoutant : l’école élémentaire de la Sèvre et l’école maternelle les Coloriades.

Un circuit famille de 8 kms non praticable en poussette.

Différents stands de restauration seront installés sur le parcours.

Gilet jaune obligatoire.

Moncoutant-sur-Sèvre

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

