Carlepont Oise Carlepont Départ à 19h00 au camping des Araucarias. Parcours de 6km suivi d’une pause gourmande.

Départ à 19h00 au camping des Araucarias. Parcours de 6km suivi d'une pause gourmande.

Informations et réservations auprès de l'Office de tourisme.

