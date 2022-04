Randonnée semi-nocturne à Thouars Thouars, 7 mai 2022, Thouars.

2022-05-07 – 2022-05-07

Thouars Deux-Sèvres

EUR Découvrez les paysages thouarsais en semi-nocturne à travers deux parcours de 6 et 10 km pour les plus sportifs. Un ravitaillement est programmé sur le tracé des parcours. Ouvert à tous.

Départ libre entre 17h30 et 18h

Humanis 79

Thouars

