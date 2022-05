Randonnée semi-nocturne à Saint Jean de Thouars Saint-Jean-de-Thouars, 9 juillet 2022, Saint-Jean-de-Thouars.

Randonnée semi-nocturne à Saint Jean de Thouars Rue des Petits Bournais Maison du Temps libre Saint-Jean-de-Thouars

2022-07-09 – 2022-07-09 Rue des Petits Bournais Maison du Temps libre

Saint-Jean-de-Thouars 79100

Enfilez de bonnes chaussures pour parcourir la plaine thouarsaise et découvrir les richesses touristiques naturelles du Saint Jeantais à travers 2 parcours de randonnée pédestre de 9km et 15km. Une pause gourmande est proposés à mi-parcours et un mini feu d’artifice est proposé par la Mairie en fin de soirée. Alors tous à vos baskets !

Un repas animé par une banda clôturera cette soirée (sur réservation).

Participez à la traditionnelle randonnée estivale qui vous mènera hors des sentiers battus au travers de paysages aussi variés que préservés.

+33 5 49 66 14 77

Maison du Thouarsais

Rue des Petits Bournais Maison du Temps libre Saint-Jean-de-Thouars

