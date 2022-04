Randonnée semi-nocturne à Luzay Luzay, 14 mai 2022, Luzay.

2022-05-14 19:30:00 – 2022-05-14

Luzay Deux-Sèvres Luzay

EUR Découvrez les paysages thouarsais à travers un parcours de 8km en semi-nocturne. Gobelet et apéritif offerts à l’arrivée. Restauration sur place possible. Ouvert à tous

Randonnée programmée dans le cadre de l’Armada qui se déroule sur la commune de Luzay les 15 et 15 mai.

+33 5 49 66 18 17

Mairie de Luzay

Luzay

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Maison du Thouarsais