2022-05-14 17:00:00 – 2022-05-14 Sauvages ! est un spectacle insolite et atypique.

D’abord, oubliez le lieu clos du théâtre pour partir arpenter les chemins de traverse avec Thomas Ferrand, artiste-botaniste, à la découverte de plantes sauvages…comestibles !

