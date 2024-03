Randonnée Sancerroise Sancerre, dimanche 7 avril 2024.

Randonnée Sancerroise Sancerre Cher

Découvrez la beauté de la nature entre Amigny et Sancerre avec la Randonnée Sancerroise !

Quatre parcours pittoresques vous attendent 23 km (6€), 15 km (5€), 9 km (4€) et 4 km (3€).

Et après l’effort, le réconfort un barbecue convivial vous attend à l’arrivée.

Départ et inscriptions à la salle communale d’Amigny.

N’oubliez pas votre gourde pour rester hydraté !

Ne manquez pas cette journée inoubliable en plein air ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 07:00:00

fin : 2024-04-07 10:30:00

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire ape.sancerre@gmail.com

