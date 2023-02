Randonnée Sancerroise Sancerre Sancerre Catégories d’Évènement: Cher

Sancerre

Randonnée Sancerroise, 2 avril 2023, Sancerre Sancerre. Randonnée Sancerroise Sancerre Cher

2023-04-02 07:00:00 – 2023-04-02 Sancerre

Cher Sancerre Le Dimanche 2 Avril, venez profiter d’un moment entre amis ou en famille à votre rythme sur l’un des 4 parcours de randonnée proposés par l’Association des Parents d’élèves de Sancerre. Barbecue à l’arrivée et bonne humeur assurée ! Inscriptions et départ de l’église de Chavignol : – 24km : départ 7h

-15km : départ 9h

– 8km : départ 10h

– 3km : départ 10h30 Le Dimanche 2 Avril, venez profiter d’un moment entre amis ou en famille à votre rythme sur l’un des 4 parcours de randonnée proposés par l’Association des Parents d’élèves de Sancerre.

Barbecue à l’arrivée et bonne humeur assurée ! ape.sancerre@gmail.com @apedesancerre

Sancerre

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Sancerre Adresse Sancerre Cher Ville Sancerre Sancerre lieuville Sancerre Departement Cher

Sancerre Sancerre Sancerre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sancerre sancerre/

Randonnée Sancerroise 2023-04-02 was last modified: by Randonnée Sancerroise Sancerre 2 avril 2023 cher Sancerre Sancerre, Cher

Sancerre Sancerre Cher