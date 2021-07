Guise Guise Aisne, Guise Randonnée saisonnière : « La vie de nos forêts » Guise Guise Catégories d’évènement: Aisne

Guise

Randonnée saisonnière : « La vie de nos forêts » Guise, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Guise. Randonnée saisonnière : « La vie de nos forêts » 2021-07-07 – 2021-07-07

Guise Aisne 0 0 0 La Communauté de Communes Thiérache Sambre et Oise vous propose de nouvelles randonnées saisonnières.

A travers les rendez-vous nature, randonnez en milieu forestier ou sur la voie verte de Thiérache pour découvrir la vie de nos espaces naturels.

Dans un cadre exceptionnel, alliez le plaisir de la marche à celui de l’observation et de la découverte. Point de départ précisé lors de l’inscription

Longueur 8 km

Port du masque et règles de distanciation obligatoires

25 personnes maximum +33 7 70 19 76 25 La Communauté de Communes Thiérache Sambre et Oise vous propose de nouvelles randonnées saisonnières.

A travers les rendez-vous nature, randonnez en milieu forestier ou sur la voie verte de Thiérache pour découvrir la vie de nos espaces naturels.

Dans un cadre exceptionnel, alliez le plaisir de la marche à celui de l’observation et de la découverte. Point de départ précisé lors de l’inscription

Longueur 8 km

Port du masque et règles de distanciation obligatoires

25 personnes maximum CCTSO dernière mise à jour : 2021-06-09 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Guise Étiquettes évènement : Autres Lieu Guise Adresse Ville Guise lieuville 49.89906#3.63095