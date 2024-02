Randonnée Saint-Valentin Bossay-sur-Claise, dimanche 18 février 2024.

Randonnée Saint-Valentin Bossay-sur-Claise Indre-et-Loire

Circuits de 8 et 13 km. Possibilité de déjeuner avec réservation (hachis parmentier de canard, salade et brochette de 3 fromages, café, tarte).4 EUR.

Début : 2024-02-18 09:00:00

fin : 2024-02-18

Place de l’Église

Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire comite.bossaysurclaise@gmail.com

