2022-03-17 – 2022-03-17

Saint-Pierre-de-Colombier Ardêche Saint-Pierre-de-Colombier Organisé par l’association Randonnées, activités, amitié de la Bourges.

Matin : Saint-Privat Montchamp 7km600 (Dénivelé 314m ) Moyen. Après-midi : Jastres 6km (Dénivelé 80m) facile. Départ 9h30 et 13h30 place de St Pierre de Colombier. raab@orange.fr Saint-Pierre-de-Colombier

