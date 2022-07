Randonnée Saint-Priest-la-Marche Saint-Priest-la-Marche Catégories d’évènement: Cher

Cher Saint-Priest-la-Marche Le club de randonnée « ça marche à Saint Priest » vous invite à participer à une randonnée. 2 parcours 12 et 20 kms, ravitaillement sur tous les circuits ( plan fourni à l’inscription). Départ au stade à partir de 7h30, tarif unique 4€. Possibilité de déjeuner au retour pour 10€ (piémontaise, poulet, chips, fromage, tarte)rens. et résa. 06.85.34.28.39 Randonnée du Club « ça marche à Saint Priest » +33 6 85 34 28 39 Le club de randonnée « ça marche à Saint Priest » vous invite à participer à une randonnée. 2 parcours 12 et 20 kms, ravitaillement sur tous les circuits ( plan fourni à l’inscription). Départ au stade à partir de 7h30, tarif unique 4€. Possibilité de déjeuner au retour pour 10€ (piémontaise, poulet, chips, fromage, tarte)rens. et résa. 06.85.34.28.39 ©stpriest

