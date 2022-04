RANDONNÉE – RUSH DU BOUT DU MONDE Mortagne Mortagne Catégories d’évènement: Mortagne

Mortagne Vosges Mortagne Marche populaire de 15 km, avec une variante de 8 km, qui fait le tour du village de Mortagne par les routes forestières. Départ à partir de 9h, possibilité de s’inscrire sur place. Parcours balisé par le Club Vosgien. Stand de ravitaillement prévu sur le parcours.

Programme complet de la journée: – Trail de 14 km. 500 m D+/-, départ à 10 h 00 (inscription : 12 euros). – Trail de 24 km. 500 m D+/-, départ à 09 h 00 (inscription : 14 euros). – Marche populaire de 8 ou 15 km qui fait le tour du village par les routes forestières (inscription : 5 euros). Le Trail est une épreuve de course à pied qui se déroule en milieu naturel sur des chemins balisés en évitant au maximum les portions goudronnées. Avec le Trail, on est vraiment dans le tout-terrain : chemins et sentiers en pleine forêt, à la campagne, en plaine, en montagne, mais aussi pierriers, sable, herbe, boue… Bref, tout ce que Mère Nature offre ! Comme pour les années précédentes, 1 euro par inscription sera reversé au Comité Départemental Handisport. +33 6 70 19 96 49 Mairie 34 rue du Bout de Dessous Mortagne

