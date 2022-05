Randonnée “Rencontre avec un berger”

Randonnée “Rencontre avec un berger”, 29 juillet 2022, . Randonnée “Rencontre avec un berger”

2022-07-29 10:00:00 – 2022-07-29 16:00:00 Lieu de rendez-vous : Sur la place du marché couvert de St-Jean-Pied-de-Port, en face du Bar Restaurant Le Chaudron. Sur les estives, lieux occupés depuis des millénaires par les premiers éleveurs. À travers les hauts plateaux colorés par les troupeaux de Manex à tête noire, nous irons à la rencontre du berger, nous faisant découvrir comment et pourquoi il fabrique ce fromage d’estive aux saveurs si particulières. Nous aurons ensuite l’occasion de le déguster en sa compagnie. (Pique-nique non inclus). Dénivelé : +500m ; Distance : 13 km ; Niveau : moyen.

Rdv devant l'Office de Tourisme puis chacun prend sa voiture jusqu'au point de départ de la randonnée (20 minutes).

