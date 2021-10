Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot, Montcuq-en-Quercy-Blanc Randonnée Reliance à la Nature Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Randonnée Reliance à la Nature 2021-10-23 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-27 17:00:00 17:00:00

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc 25 EUR 25 Atelier de reliance à la Nature pour se mettre en lien avec l’intelligence du vivant et reconnaître les liens qui nous soutiennent. Rencontrer un Allié Nature Découvrir dans la nature un allié pour nous soutenir en fonction de nos besoins du moment et cheminer au quotidien avec lui de façon autonome. +33 6 23 66 77 30 zen dernière mise à jour : 2021-10-19 par

