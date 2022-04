Randonnée Rayon Cambremérien – Moyaux Moyaux Moyaux Catégories d’évènement: Calvados

Moyaux

Randonnée Rayon Cambremérien – Moyaux Moyaux, 16 avril 2022, Moyaux. Randonnée Rayon Cambremérien – Moyaux Moyaux

2022-04-16 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-16 17:00:00 17:00:00

Moyaux Calvados Moyaux Randonnée de 12 km au départ du parking de l’église de Moyaux.

Co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 13h30 précises avec masque obligatoire

– 3.00€ ou gratuit pour licencié Ufolep

