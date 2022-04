Randonnée Rayon Cambremérien – Le Pré d’Auge Le Pré-d’Auge Le Pré-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Le Pré-d'Auge

Randonnée Rayon Cambremérien – Le Pré d’Auge Le Pré-d’Auge, 21 mai 2022, Le Pré-d'Auge. Randonnée Rayon Cambremérien – Le Pré d’Auge Le Pré-d’Auge

2022-05-21 13:45:00 13:45:00 – 2022-05-21

Le Pré-d’Auge Calvados Le Pré-d’Auge Randonnée de 11 km au départ de la salle polyvalente du Pré d’Auge.

Co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 13h30 précises avec masque obligatoire

– 3.00€ ou gratuit pour licencié Ufolep

– Site internet : www.rayoncambremerien.fr Randonnée de 11 km au départ de la salle polyvalente du Pré d’Auge.

Co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 13h30 précises avec masque obligatoire

– 3.00€ ou gratuit pour licencié Ufolep

– Site internet : www.rayoncambremerien… t.sevestre@wanadoo.fr +33 2 31 32 77 52 http://www.rayoncambremerien.fr/ Randonnée de 11 km au départ de la salle polyvalente du Pré d’Auge.

Co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 13h30 précises avec masque obligatoire

– 3.00€ ou gratuit pour licencié Ufolep

– Site internet : www.rayoncambremerien.fr Le Pré-d’Auge

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Le Pré-d'Auge Autres Lieu Le Pré-d'Auge Adresse Ville Le Pré-d'Auge lieuville Le Pré-d'Auge Departement Calvados

Le Pré-d'Auge Le Pré-d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pre-dauge/

Randonnée Rayon Cambremérien – Le Pré d’Auge Le Pré-d’Auge 2022-05-21 was last modified: by Randonnée Rayon Cambremérien – Le Pré d’Auge Le Pré-d’Auge Le Pré-d'Auge 21 mai 2022 Calvados Le Pré-d'Auge

Le Pré-d'Auge Calvados