Randonnée raquette sur les traces de la faune sauvage Métabief, 27 décembre 2022, Métabief .

Près de Métabief Métabief Doubs

2022-12-27 – 2022-12-27

Métabief

Doubs

EUR 12 16 Sortie proposée par Natur’Odyssée Jura.

Règlement sur place.

Niveau de difficulté : facile.

Raquettes et bâtons (non fournis) sont disponibles à la location dans les magasins de sports de la station.

Equipement à prévoir : raquettes et bâtons, chaussures de randonnée montantes, vêtement chaud imperméable, gants et bonnet, lunettes de soleil, crème solaire, sac à dos assez grand avec boisson et collation.

Une boisson chaude vous sera offerte durant la randonnée

Toute sortie raquette ou pédestre, même la plus facile, nécessite l’aptitude à sa pratique et une condition physique adaptée.

Les sorties raquettes peuvent être transformées en sorties pédestres si manque de neige.

