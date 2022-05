Randonnée “Rando du château” Frévent Frévent Catégorie d’évènement: Frévent

Parc du Château de Cercamp Frévent Pas-de-Calais Frévent A l’occasion de “Cerc’en Fête” ce jeudi 26 mai, Natur Rando organise une randonnée pédestre au départ du parc du Château de Cercamp à Frévent. Départ libre de 8h30 à 9h00. Parcours de 10km.

