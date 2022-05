Randonnée-promenade artistique Parvis de l’église de Sainte-Marguerite 59560 COMINES, 14 mai 2022, Comines.

Randonnée-promenade artistique

Parvis de l’église de Sainte-Marguerite 59560 COMINES, le samedi 14 mai à 14:20

La compagnie “La roulotte Ruche vous entraîne à travers le Hameau de Sainte-Marguerite et sa campagne dans une promenade parsemée de personnages étonnants et de musiciens atypiques. Aux carrefours des chemins de randonnée ou au cœur des fermes cominoises, vous serez amenés à rencontrer tour à tour des cuistots percutants, des scouts égarés, des prêcheurs émerveillés, des musiciens emmitouflés, des rockeurs qui mènent la danse… On se retrouve ensuite dès 17h30 sur le parvis de l’église de Sainte-Marguerite autour de la fanfare « Parquet sauvage » pour un show final détonnant ! Plusieurs départs sont possibles depuis le parvis de l’église de Sainte-Marguerite de Comines : 14h20, 14h40, 15h et 15h20 Sur inscription auprès de la Maison du patrimoine de Comines au 03.20.14.21.51 ou [maisondupatrimoine@ville-comines.fr](mailto:maisondupatrimoine@ville-comines.fr) Cette animation s’inscrit dans le cadre du marché de printemps organisé le même jour autour de l’église de Sainte-Marguerite de 14h à 18h30. Vous êtes un amoureux de la nature ? Vous êtes sensible au respect de l’environnement et vous souhaitez découvrir des produits écolo ? Ce marché est fait pour vous ! Autour de la récup’, du zéro-déchet et de la préservation de l’environnement, les commerçants vous attendent sur le parvis de l’église de Sainte-Marguerite. Découvrez également les nombreux ateliers gratuits proposés par les associations et faites connaissance avec les « z’héros déchets » de la compagnie « A tort et à travers », ces artistes en déambulation qui luttent contre une invasion menaçante de déchets sur notre ville !

Inscription gratuite

Parvis de l’église de Sainte-Marguerite 59560 COMINES Rue de Lille 59560 COMINES Comines Nord



