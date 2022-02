Randonnée Promenade à cheval : Le faîtral de Notre-Dame de la Roche. Cortambert Cortambert Catégories d’évènement: Cortambert

Cortambert Saône-et-Loire EUR 50 50 Promenade personnalisée en groupe de 4 personnes maximum

Préparation des chevaux et pansage; Promenade ( aux allures adaptées au groupe) : le Faîtral de Notre-Dame de la Roche

Soins aux chevaux et remise au paddock. Nos + : Chevaux de race Américaine (Paint Horse et Quarter Horse) sélectionnés pour leur calme et leur éducation / Selles Western de qualité. Accompagnement par professionnel diplômé expérimenté. Cavaliers confirmés, à l’aise aux trois allures (pas – trot – galop)

En bonne forme physique ; poids inférieur à 90 kg

jcbetis@orange.fr https://www.billetweb.fr/randonnees-equestres-a-cluny-horse-valley

