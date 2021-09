Cany-Barville Cany-Barville Cany-Barville, Seine-Maritime Randonnée populaire “Octobre rose” Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: Cany-Barville

Randonnée populaire “Octobre rose” Cany-Barville, 18 septembre 2021, Cany-Barville. Randonnée populaire “Octobre rose” 2021-09-18 09:40:00 09:40:00 – 2021-10-10 rue Louis Bouilhet parc du clos St Martin

Cany-Barville Seine-Maritime 9h45 : accueil au parc du clos St Martin

10h : départ de la boucle autour de Cany Port du masque obligatoire.

+33 2 35 97 71 44

