Randonnée poétique Landivisiau

2021-11-18 09:00:00 – 2021-11-18

Landivisiau Finistère Landivisiau Dans le cadre du Festival Moi les Mots. Avec les randonneurs du Pays de Landivisiau et le poète Jean-Albert Guénégan. service.culturel@ville-landivisiau.fr +33 2 98 68 67 63 https://www.le-vallon.fr/le-vallon_festival-moi-les-mots_le-programme.htm Dans le cadre du Festival Moi les Mots. Avec les randonneurs du Pays de Landivisiau et le poète Jean-Albert Guénégan. Landivisiau

