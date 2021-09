Béthune Beffroi de Béthune Béthune, Pas-de-Calais Randonnée poétique Beffroi de Béthune Béthune Catégories d’évènement: Béthune

le dimanche 19 septembre à 09:15

Les associations COULISSES & Bon Pied Bon Oeil proposent une balade dans les rues de Béthune ponctuée de pauses qui vous permettront d’entendre des textes d’auteurs sur le train et son atmosphère. Prévoir des chaussures confortables et une tenue adaptée. Plus d’infos: [[contact@coulissesbethune.fr](mailto:contact@coulissesbethune.fr)](mailto:contact@coulissesbethune.fr) – sur facebook: Coulisses Béthune – Tél [06 33 62 99 38](tel:06 33 62 99 38)

Balade à pied dans Béthune ponctuée de lectures qui vous parleront du train Beffroi de Béthune Grand’ Place – 62400 Béthune Béthune Pas-de-Calais

2021-09-19T09:15:00 2021-09-19T12:00:00

