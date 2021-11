La Forclaz La Forclaz VS Hérens, La Forclaz Randonnée pleine lune La Forclaz VS La Forclaz Catégories d’évènement: Hérens

La Forclaz

Randonnée pleine lune La Forclaz VS, 18 décembre 2021, La Forclaz. Randonnée pleine lune

du samedi 18 décembre au vendredi 18 mars 2022 à La Forclaz VS

Découvrez le charme nocturne de la vallée en partant raquettes aux pieds en toute sécurité avec un accompagnateur en montagne pour une balade un soir de pleine lune. La luminosité sera telle que nous n’aurons pas besoin de nos lampes frontales, et il nous sera même possible d’identifier des traces et indices de la présence animale. Le silence absolu, la traversée de la forêt et ses lutins éphémères, un bon thé chaud en contemplant le panorama grandiose, le partage d’une bonne fondue … Offrez-vous ce privilège !

Fr. 35.- / adulte, Fr. 25.- / enfant (10-17 ans) Fondue en sus, possibilité de location raquettes & bâtons

2021-12-18T18:00:00 2021-12-18T22:30:00;2022-01-14T18:00:00 2022-01-14T22:30:00;2022-02-12T18:00:00 2022-02-12T22:30:00;2022-03-18T18:00:00 2022-03-18T22:30:00

