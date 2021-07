Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines Randonnée pique-nique : le tour du Frankenbourg et du Chalmont Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sainte-Marie-aux-Mines

Randonnée pique-nique : le tour du Frankenbourg et du Chalmont Sainte-Marie-aux-Mines, 3 août 2021-3 août 2021, Sainte-Marie-aux-Mines. Randonnée pique-nique : le tour du Frankenbourg et du Chalmont 2021-08-03 10:30:00 – 2021-08-03 16:00:00

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin Mardi : 13 juillet et 3 août : Le Tour du Frankenbourg et du Chalmont. RDV à 10H30 devant l’office du tourisme du Val d’Argent, puis déplacement avec votre voiture personnelle à La Vancelle.

Durée 5H environ, avec pause pique-nique incluse.

Parcours de 10 km, 400 mètres de dénivelé. Possibilité de prendre son propre pique-nique ou de commander un panier pique-nique auprès de l’Office de tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50 ou tourisme@valdargent.com Démarrant au village de La Vancelle, cette randonnée vous donnera l’occasion de découvrir les ruines d’un château-fort médiéval et l’histoire de ce site, où vous prendrez un casse-croûte bien mérité. Elle vous mènera ensuite au Rocher du Coucou et au Chalmont, deux sites qui vous offriront de beaux points de vue sur le Val d’Argent. La pause pique-nique se fera dans les ruines du château du Frankenbourg. +33 3 89 58 35 91 Mardi : 13 juillet et 3 août : Le Tour du Frankenbourg et du Chalmont. RDV à 10H30 devant l’office du tourisme du Val d’Argent, puis déplacement avec votre voiture personnelle à La Vancelle.

Durée 5H environ, avec pause pique-nique incluse.

Parcours de 10 km, 400 mètres de dénivelé. Possibilité de prendre son propre pique-nique ou de commander un panier pique-nique auprès de l’Office de tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50 ou tourisme@valdargent.com Démarrant au village de La Vancelle, cette randonnée vous donnera l’occasion de découvrir les ruines d’un château-fort médiéval et l’histoire de ce site, où vous prendrez un casse-croûte bien mérité. Elle vous mènera ensuite au Rocher du Coucou et au Chalmont, deux sites qui vous offriront de beaux points de vue sur le Val d’Argent. La pause pique-nique se fera dans les ruines du château du Frankenbourg. dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines Étiquettes évènement : Autres Lieu Sainte-Marie-aux-Mines Adresse Ville Sainte-Marie-aux-Mines