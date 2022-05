Randonnée pique-nique avec les Amis de Sorde Sorde-l’Abbaye Sorde-l'Abbaye Catégories d’évènement: Landes

Sorde-l’Abbaye

Randonnée pique-nique avec les Amis de Sorde Sorde-l’Abbaye, 28 mai 2022, Sorde-l'Abbaye. Randonnée pique-nique avec les Amis de Sorde Sorde-l’Abbaye

2022-05-28 – 2022-05-28

Sorde-l’Abbaye Landes Sorde-l’Abbaye Les Amis de Sorde et du Pays d’Orthe proposent une randonnée avec de l’histoire, de la flore et des paysages.

– 8h45 : café de bienvenue sous les arcades de la mairie

– 9h : départ de la marche, parcours de 3h

– 12h : pique-nique tiré du panier

– l’après-midi : 1h30 de balade.

Réservation obligatoire avant le 26 mai.

– l’après-midi : 1h30 de balade. +33 6 32 57 11 14 Les Amis de Sorde et du Pays d’Orthe proposent une randonnée avec de l’histoire, de la flore et des paysages.

Réservation obligatoire avant le 26 mai. © Les Amis de Sorde

Sorde-l’Abbaye

Catégories d'évènement: Landes, Sorde-l'Abbaye

