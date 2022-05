Randonnée Phare à Phare Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-plages Catégories d’évènement: 29890

Plounéour-Brignogan-plages

Randonnée Phare à Phare Plounéour-Brignogan-plages, 23 juillet 2022, Plounéour-Brignogan-plages. Randonnée Phare à Phare route du phare Phare de Pontusval Plounéour-Brignogan-plages

2022-07-23 08:30:00 – 2022-07-23 18:00:00 route du phare Phare de Pontusval

Plounéour-Brignogan-plages 29890 Marches côtières proposées pour tous les niveaux et tous les rythmes avec plusieurs points de départ : • 35 km : Brignogan plage de Pontusval 08h30 à 9h00

• 29 Km : Kerlouan Boutrouille (Station SNSM) 9h30 à 10h30

• 18 Km : Guisseny Le Curnic (Centre Nautique) 12h00 à 13h30

• 10 Km : Plouguerneau Kreac’h an Avel 13h30 à 15h00 Arrivée de tous les parcours à la pointe de Kastell Ac’h, devant le phare de l’île Vierge avec goûter breton et animations ! Ravitaillements offerts sur le parcours (eau, fruits secs, oranges…) Pic-Nic au Curnic à Guissény transporté par l’organisation sur site. Retour en car avec dépôt à chaque point de départ Inscriptions auprès de l’Office de tourisme des Abers, Tourisme Côte des Légendes ou sur place à chaque point de départ (chèque ou espèce uniquement) Renseignements : par mail à pha29880@gmail.com ou par téléphone au 02.98.04.70.93 pha29880@gmail.com +33 2 98 04 70 93 Marches côtières proposées pour tous les niveaux et tous les rythmes avec plusieurs points de départ : • 35 km : Brignogan plage de Pontusval 08h30 à 9h00

• 29 Km : Kerlouan Boutrouille (Station SNSM) 9h30 à 10h30

• 18 Km : Guisseny Le Curnic (Centre Nautique) 12h00 à 13h30

• 10 Km : Plouguerneau Kreac’h an Avel 13h30 à 15h00 Arrivée de tous les parcours à la pointe de Kastell Ac’h, devant le phare de l’île Vierge avec goûter breton et animations ! Ravitaillements offerts sur le parcours (eau, fruits secs, oranges…) Pic-Nic au Curnic à Guissény transporté par l’organisation sur site. Retour en car avec dépôt à chaque point de départ Inscriptions auprès de l’Office de tourisme des Abers, Tourisme Côte des Légendes ou sur place à chaque point de départ (chèque ou espèce uniquement) Renseignements : par mail à pha29880@gmail.com ou par téléphone au 02.98.04.70.93 route du phare Phare de Pontusval Plounéour-Brignogan-plages

dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: 29890, Plounéour-Brignogan-plages Autres Lieu Plounéour-Brignogan-plages Adresse route du phare Phare de Pontusval Ville Plounéour-Brignogan-plages lieuville route du phare Phare de Pontusval Plounéour-Brignogan-plages Departement 29890

Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-plages 29890 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouneour-brignogan-plages/

Randonnée Phare à Phare Plounéour-Brignogan-plages 2022-07-23 was last modified: by Randonnée Phare à Phare Plounéour-Brignogan-plages Plounéour-Brignogan-plages 23 juillet 2022 29890 Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages 29890