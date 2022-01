Randonnée – Penker Ar Bloaz Plomeur, 23 janvier 2022, Plomeur.

Randonnée – Penker Ar Bloaz

2022-01-23 09:30:00

Plomeur Finistère

Randonnée pédestre en groupe sur site naturel protégé organisé par l’association War Maez .

Dolmens, chapelles et fontaines font de ce circuit une découverte de la richesse du patrimoine culturel breton, dolmens de Penker ar groas, et Kersidal, chapelle de saint Trémeur, four banal de Prat an Ilis, les trois fontaines de Trévars.

Départ du parking de la route de Penmarc’h, face au local pompiers.

gilles.tirilly@wanadoo.fr +33 2 98 82 22 05

