Randonnée pédestre & VTT Plémet, dimanche 14 avril 2024.

Randonnée pédestre & VTT Plémet Côtes-d’Armor

Le circuit de 5 km sera en périphérie de la commune et accessible aux poussettes et personnes à mobilité réduite. Des nouveaux circuits de 8, de 12 et de 16 km sont prévus. Pour les VTT et gravelles, les circuits seront de 20 et 45 km avec port du casque obligatoire

Les départs auront lieu, entre 8 h et 11 h, sur le parking de la mairie face à l’école Saint-Joseph. Une restauration rapide et une buvette sont prévues sur place.

Pratique tarif des randonnées, 5 € adultes et 1 € pour les moins de 12 ans. Contact tél. 07 50 36 01 41 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14 11:00:00

Mairie

Plémet 22210 Côtes-d’Armor Bretagne

