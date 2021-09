RANDONNÉE PÉDESTRE VTT LA COULÉE DOUCE Mauges-sur-Loire, 5 septembre 2021, Mauges-sur-Loire.

4 4 EUR L’association Basket Botz-La Chapelle organise la sixième édition de la Coulée Douce. Cette course est ouverte tant aux randonneurs qu’aux vététistes.

Chaque coureur empruntera des sentiers ou chemins certains ouverts exceptionnellement pour l’évènement.

Au programme de cette randonnée, découverte des coteaux des sous-bois et autres châteaux des Mauges.

Inscriptions et départs entre 7h30 et 10h à la salle des sports de Botz en Mauges. Plusieurs parcours sont proposés : parcours pédestres de 9, 14 et 18km, parcours VTT de 22, 36 ou 55 km.

Le Pass Sanitaire est obligatoire pour participer à l’évènement.

+33 6 08 34 54 48 https://www.nafix.fr/sortie/fiche-la-coul-e-douce-ou-pas-69012-1.html

