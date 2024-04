Randonnée pédestre, VTT et cyclotourisme « l’Arquillonne » Arc-sous-Cicon, dimanche 9 juin 2024.

Randonnée pédestre, VTT et cyclotourisme « l’Arquillonne » Arc-sous-Cicon Doubs

A partir de 8h.

Organisée par l’Association Accueil et Tourisme.

16ème randonnée pédestre (6,5 et 13 km), VTT (13 et 27 km) et cyclotourisme (47 et 92 km). Départs entre 8h et 11h. Buvette et petite restauration sur place.

Se renseigner pour les tarifs des inscriptions aux randonnées et les prix des repas auprès des membres du Comité d’animation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 08:00:00

fin : 2024-06-09 16:00:00

Salle d’accueil

Arc-sous-Cicon 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté accueil.tourisme.arc.sous.cicon@laposte.net

L’événement Randonnée pédestre, VTT et cyclotourisme « l’Arquillonne » Arc-sous-Cicon a été mis à jour le 2024-04-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS