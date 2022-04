Randonnée Pédestre & VTT Brinon-sur-Sauldre Brinon-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Brinon-sur-Sauldre

Cher

Randonnée Pédestre & VTT Brinon-sur-Sauldre, 19 juin 2022, Brinon-sur-Sauldre. Randonnée Pédestre & VTT Brinon-sur-Sauldre

2022-06-19 07:30:00 – 2022-06-19

Brinon-sur-Sauldre Cher Brinon-sur-Sauldre VTT : 26 – 33 – 41 – 60 km

MARCHE : 10 – 15 – 20 km

avec plusieurs traversés de Gués Ouvert à tous – inscription à la salle des Fêtes de Brinon, route de Pierrefitte à partir de 7h30. Les départs se feront à partir de 8h. Le Club Cycliste Brinon organise une randonnée pédestre et VTT. club.cycliste.brinon@orange.fr +33 6 70 13 06 29 VTT : 26 – 33 – 41 – 60 km

MARCHE : 10 – 15 – 20 km

avec plusieurs traversés de Gués Ouvert à tous – inscription à la salle des Fêtes de Brinon, route de Pierrefitte à partir de 7h30. Les départs se feront à partir de 8h. Club cycliste Brinon

Brinon-sur-Sauldre

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Brinon-sur-Sauldre, Cher Autres Lieu Brinon-sur-Sauldre Adresse Ville Brinon-sur-Sauldre lieuville Brinon-sur-Sauldre Departement Cher

Brinon-sur-Sauldre Brinon-sur-Sauldre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brinon-sur-sauldre/

Randonnée Pédestre & VTT Brinon-sur-Sauldre 2022-06-19 was last modified: by Randonnée Pédestre & VTT Brinon-sur-Sauldre Brinon-sur-Sauldre 19 juin 2022 Brinon-sur-Sauldre cher

Brinon-sur-Sauldre Cher