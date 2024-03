RANDONNÉE PÉDESTRE Saint Cyr en Retz Villeneuve-en-Retz, dimanche 14 avril 2024.

Vous aimez la randonnée? en solo, entre amis ou en famille ? Profitez de cette journée pour partager votre passion lors d’un événement convivial. Rendez-vous à Saint-Cyr-en-Retz.

3 bonnes raisons de participer à cette journée conviviale

Depuis de nombreuses années, l’école Sainte-Julitte de Saint-Cyr-en-Retz propose cette journée autour de la randonnée pour financer les projets des enfants, en plus de participer à une animation caritative, vous pourrez

Découvrir les paysages du Bocage et du Marais qui entourent la commune

Marcher à votre rythme en profitant du grand air

Faire grimper les kilomètres sur votre smarphone ou votre montre connectée en choisissant votre parcours

Pratique

Les parcours sont variés 6, 11,5, 15 et 20 kms.

Départs et inscriptions sur place entre 7h30 et 10h.

Offerts aux participants 1 café et une brioche au départ / fleurs ou boisson + sandwich à l’arrivée.

Tombola.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 07:30:00

fin : 2024-04-14 10:00:00

Saint Cyr en Retz Ecole Sainte Julitte

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire ogecsaintejulitte44@gmail.com

